F1 - Transfert de Lewis Hamilton : Une catastrophe financière pour Ferrari ?

A l’annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari, le monde de la Formule 1 a tremblé. Le Britannique a choisi de rejoindre la Scuderia, mais quand on regarde les résultats pour le moment, c’est loin d’être une réussite. De quoi donner de gros regrets au sein de l’écurie italienne ? Il y aurait de quoi se mordre les doigts chez Ferrari avec Hamilton, notamment d’un point de financier.

Pour accueillir Lewis Hamilton, Ferrari a bien évidemment dû faire de la place. Si Charles Leclerc a été confirmé, c’est Carlos Sainz Jr qui a fait les frais de l’arrivée du Britannique pour cette saison 2025. Etait-ce pour autant le bon choix à faire de la part de la Scuderia ? Forcément, on attendait beaucoup de cette arrivée du septuple champion du monde chez Ferrari, mais jusqu’à présent, le bilan est très décevant. Au point de donner des regrets chez certains au sein de l’écurie italienne ?

« Je suis sûr que certains membres de l'équipe éprouvent des regrets » Se mordrait-on les doigts chez Ferrari d’avoir fait venir Lewis Hamilton ? Rapporté par Motorsport, Günther Steiner a évoqué cette possibilité, expliquant : « Je pense que c'est le cas pour certaines personnes au sein de l’écurie. Il est évident que la direction ne peut pas éprouver de regrets, car cela reviendrait à admettre qu'elle a commis une erreur, et elle ne peut pas se le permettre. Je suis sûr que certains membres de l'équipe éprouvent des regrets, car Ferrari a terminé huitième et neuvième à Bakou. Carlos Sainz, qui court désormais pour Williams, a terminé troisième. Donc je pense que celui qui se sent le mieux dans cette situation, c'est Carlos Sainz ».