F1 : Pierre Gasly a signé, la grande annonce !

Il y a quelques jours, Pierre Gasly prolongeait son contrat avec Alpine jusqu'en 2028. Un choix qui a fait parler compte tenu du niveau actuel de l'écurie française. Cependant, Steve Nielsen, le nouveau directeur général d’Alpine F1, promet que le futur s'annonce radieux pour l'équipe tricolore. Une bonne nouvelle pour Pierre Gasly.
Bien que la saison d'Alpine soit très compliquée, Pierre Gasly a décidé d'étendre son bail avec l'écurie française jusqu'en 2028. Un choix fort qui pourrait porter ses fruits puisque l'objectif est clairement de se tourner sur la saison prochaine, quitte à sacrifier 2025. Il faut dire qu'Alpine sera motorisée par Mercedes en 2026 ce qui offre de belle perspective et Steve Nielsen, le nouveau directeur général d’Alpine F1, confirme cette tendance.
Alpine annonce du lourd pour l'avenir
« Nous disposons d’excellentes installations, mais la F1 que nous avons mise sur la piste ne reflète pas les efforts des personnes qui travaillent ici, ni les installations dont nous disposons. Ma priorité absolue est de m’assurer qu’Enstone produise la meilleure Formule 1 possible. Il faut garder un œil sur l’avenir. Il faut sacrifier le succès à court terme et investir dans l’avenir, et c’est ce que nous faisons actuellement. Je suis convaincu que l’on en apprend davantage sur les gens lorsque les choses vont mal que lorsque tout va bien, car on voit alors de quoi ils sont vraiment capables. Il y a des gens qui sont prêts à se donner à fond, à trouver un regain d’énergie et à continuer à se battre », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avec de poursuivre.
«Il faut sacrifier le succès à court terme et investir dans l’avenir»
« Je ne pensais plus connaître beaucoup de monde ici (à Enstone), mais c’est un mélange de familiarité et de nouveauté. C’est un moment très excitant pour moi d’être de retour. C’est un privilège d’être de retour. C’est chez moi. La plus grande partie de ma vie professionnelle s’est déroulée ici ; mes plus grands succès, je suppose, ont été ici. Et revenir, à ce stade avancé de ma carrière, est un véritable privilège. Au cours des huit dernières années, je n’ai pas fait partie d’une équipe de course mais j’étais en F1. J’ai passé de très bons moments en F1, mais les hauts et les bas liés à la compétition me manquaient, et c’est finalement pour cette raison que j’ai décidé de revenir, de revenir chez moi, si vous voulez, parce que la compétition me manquait. C’est donc merveilleux d’être de retour », ajoute Steve Nielsen.