F1 : Pierre Gasly a signé, la grande annonce !

Il y a quelques jours, Pierre Gasly prolongeait son contrat avec Alpine jusqu'en 2028. Un choix qui a fait parler compte tenu du niveau actuel de l'écurie française. Cependant, Steve Nielsen, le nouveau directeur général d’Alpine F1, promet que le futur s'annonce radieux pour l'équipe tricolore. Une bonne nouvelle pour Pierre Gasly.

Bien que la saison d'Alpine soit très compliquée, Pierre Gasly a décidé d'étendre son bail avec l'écurie française jusqu'en 2028. Un choix fort qui pourrait porter ses fruits puisque l'objectif est clairement de se tourner sur la saison prochaine, quitte à sacrifier 2025. Il faut dire qu'Alpine sera motorisée par Mercedes en 2026 ce qui offre de belle perspective et Steve Nielsen, le nouveau directeur général d’Alpine F1, confirme cette tendance.

Alpine annonce du lourd pour l'avenir « Nous disposons d’excellentes installations, mais la F1 que nous avons mise sur la piste ne reflète pas les efforts des personnes qui travaillent ici, ni les installations dont nous disposons. Ma priorité absolue est de m’assurer qu’Enstone produise la meilleure Formule 1 possible. Il faut garder un œil sur l’avenir. Il faut sacrifier le succès à court terme et investir dans l’avenir, et c’est ce que nous faisons actuellement. Je suis convaincu que l’on en apprend davantage sur les gens lorsque les choses vont mal que lorsque tout va bien, car on voit alors de quoi ils sont vraiment capables. Il y a des gens qui sont prêts à se donner à fond, à trouver un regain d’énergie et à continuer à se battre », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avec de poursuivre.