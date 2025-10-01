F1 - Transfert de Verstappen : Mercedes confirme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières semaines, le monde de la Formule 1 avait été secoué par les nombreuses rumeurs d’un transfert de Max Verstappen chez Mercedes pour 2026. Si tel était le cas, le Néerlandais aurait certainement remplacé Kimi Antonelli. Finalement, Verstappen a mis un terme à tout ce feuilleton, assurant qu’il resterait chez Red Bull et Toto Wolff a lui aussi été très clair.

Aujourd’hui tout semble très clair pour l’avenir de Max Verstappen. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull, le Néerlandais ne devrait pas changer d’écurie pour la saison 2026. Le quadruple champion du monde l’a lui même assuré alors que les rumeurs l’envoyaient avec insistance chez Mercedes. Un accord semblait même avoir été trouvé avec Toto Wolff pour un futur transfert et Verstappen aurait ainsi pu remplacer Kimi Antonelli. Mais voilà que le pilote Red Bull ne devrait pas bouger, au même titre que le pilote italien actuellement chez Mercedes.

« Il restera chez Mercedes F1 en 2026 » Dernièrement, Kimi Antonelli a également fait l’objet de nombreux bruits de couloir à propos de son avenir. Mais celui-ci va continuer de s’écrire chez Mercedes et ce n’est autre que Toto Wolff qui l’a assuré. Rapporté par NextGen Auto, il a en effet fait savoir à propos du pilote italien : « Les spéculations concernant Alpine et Williams sont complètement absurdes. Zéro vérité. Il restera chez Mercedes F1 en 2026, à 100% ».