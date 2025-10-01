F1 - Verstappen : La relation qui fait vibrer Red Bull !

Pierrick Levallet

Il y a quelques semaines maintenant, Red Bull a fait un choix fort en remplaçant Christian Horner par Laurent Mekies. Ce dernier a rapidement noué une relation de confiance avec Max Verstappen. L’entente entre les deux hommes est d’ailleurs en mesure de fédérer beaucoup de monde au sein de l’écurie autrichienne.

Red Bull a fait un choix fort il y a peu. En difficulté, l’écurie autrichienne s’est séparée de son Team Principal historique, Christian Horner, et l’a remplacé par Laurent Mekies. Ce dernier a rapidement apporté plusieurs changements au sein de l’équipe et a noué une relation de confiance avec Max Verstappen. Cette entente entre les deux hommes serait d’ailleurs en mesure de fédérer du monde chez Red Bull.

«C’est un grand talent, surtout pour fédérer les gens» « Laurent Mekies est techniquement fort et mieux placé pour diriger une équipe dans la F1 actuelle. C’est un grand talent, surtout pour fédérer les gens. Il ne se considère pas si important que ça ; il veut juste que les choses fonctionnent. [...] Lorsqu’on lui présente quelque chose, il peut immédiatement dire : ’Ça a l’air bien, mais il faut encore aller dans telle ou telle direction’. Et il peut faire le tour de la question cinq fois, voire huit fois, selon la structure, pour que la direction décidée soit celle qui soit prise. En accord avec les pilotes, Max surtout » a d’abord expliqué Ralf Schumacher dans des propos rapportés par NextGen-Auto.