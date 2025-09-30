F1 : Lewis Hamilton fait ses adieux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme on pouvait le craindre, Lewis Hamilton a annoncé la perte de son chien Roscoe, véritable mascotte du paddock de F1. Dévasté, le septuple champion du monde a «dû prendre la décision la plus difficile de ma vie» en faisant ses adieux à son bouledogue qui était âgé de plus de 12 ans.

Depuis quelques jours, tous les fans de F1 retenaient leur souffle pour Roscoe, le bouledogue qui accompagnait Lewis Hamilton partout depuis 2012. Ces derniers jours, le septuple champion du monde donnait des nouvelles de son chien annonçant qu'il avait « contracté une pneumonie (...) Les médecins ont réussi à le réanimer, mais il est maintenant dans le coma ». Très inquiet, Lewis Hamilton assurait même que « nous ne savons pas s'il se réveillera ». Et la réponse et malheureusement intervenue lundi lorsque le pilote Ferrari a annoncé le décès de Roscoe qui a ému le monde de la Formule 1. Il faut dire que les adieux de Lewis Hamilton ont été très touchants.

Hamilton fait ses adieux à Roscoe « Après quatre jours sous assistance respiratoire, où il s’est battu de toutes ses forces, j’ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie et dire au revoir à Roscoe. Il n’a jamais cessé de se battre, jusqu’à la toute fin. Je suis très reconnaissant et honoré d’avoir partagé ma vie avec une âme aussi belle, un ange et un véritable ami. Accueillir Roscoe dans ma vie a été la meilleure décision que j’ai jamais prise, et je chérirai à jamais les souvenirs que nous avons créés ensemble », écrit-il dans un long message sur Instagram.