F1 - «Des heures effrayantes» : L'annonce très inquiétante de Lewis Hamilton...

Alors qu'il traverse une saison compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton vit une période encore plus grave en privé. Sur Instagram, le septuple champion du monde a effectivement publié une photo de son chien Roscoe qui semble gravement malade. Un message inquiétant dans lequel le Britannique explique vivre «des heures effrayantes».
Apparu pour la première fois aux côtés de Lewis Hamilton en 2013, Roscoe est devenu l'une des mascottes du paddock. Ce bouledogue anglais, qui a rencontré Léo, le nouveau fidèle compagnon de Charles Leclerc, est même une star sur le réseaux sociaux. Mais l'état de santé de Roscoe semble s'être aggravé comme l'a confié le pilote Ferrari dans un message inquiétant publié dans une story Instagram.
Le message inquiétant de Lewis Hamilton sur Roscoe
En effet, Lewis Hamilton a publié une photo de Roscoe chez le vétérinaire sur laquelle le bouledogue, âgé de plus de 12 ans, apparaît mal en point. « Ces dernières heures ont été effrayantes. Je vous demande à tous de garder Roscoe dans vos pensées et vos prières », écrit le septuple champion du monde dans un message qui ne laisse pas beaucoup de place à l'optimisme.
«Je vous demande à tous de garder Roscoe dans vos pensées et vos prières»
Il y a deux semaines à Monza, l'état de santé de Roscoe était déjà dans tous les esprits. Interrogé sur son fidèle compagnon, Lewis Hamilton révélait que son chien souffrait d'une pneumonie : « Il va plutôt bien maintenant. Il a 12 ans et demi, c’est donc un vieux garçon. Il a eu une pneumonie, mais heureusement, il va bien maintenant. Mais c’est sûr, à chaque fois que je reçois un SMS de la dame qui s’occupe de lui, mon cœur s’arrête pendant une seconde parce que je me dis : "Et maintenant, que va-t-il se passer ?". Il est rare qu’un bouledogue vive aussi longtemps que lui. Il a toujours envie de jouer. Il a toujours cet esprit jeune. Il aime beaucoup dormir ». Et malheureusement, son état aurait donc empiré ces dernières heures...