F1 - «Des heures effrayantes» : L'annonce très inquiétante de Lewis Hamilton...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il traverse une saison compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton vit une période encore plus grave en privé. Sur Instagram, le septuple champion du monde a effectivement publié une photo de son chien Roscoe qui semble gravement malade. Un message inquiétant dans lequel le Britannique explique vivre «des heures effrayantes».

Apparu pour la première fois aux côtés de Lewis Hamilton en 2013, Roscoe est devenu l'une des mascottes du paddock. Ce bouledogue anglais, qui a rencontré Léo, le nouveau fidèle compagnon de Charles Leclerc, est même une star sur le réseaux sociaux. Mais l'état de santé de Roscoe semble s'être aggravé comme l'a confié le pilote Ferrari dans un message inquiétant publié dans une story Instagram.

Le message inquiétant de Lewis Hamilton sur Roscoe En effet, Lewis Hamilton a publié une photo de Roscoe chez le vétérinaire sur laquelle le bouledogue, âgé de plus de 12 ans, apparaît mal en point. « Ces dernières heures ont été effrayantes. Je vous demande à tous de garder Roscoe dans vos pensées et vos prières », écrit le septuple champion du monde dans un message qui ne laisse pas beaucoup de place à l'optimisme.