Une fois de plus au sein de cette saison, Lewis Hamilton a vécu un week-end très compliqué. Après avoir été éliminé rapidement en qualifications, le Britannique s’est plaint des pneus que lui a fourni Ferrari. 8ème à Bakou le lendemain, le septuple champion du monde n’a pas réussi à rendre la position à son coéquipier Charles Leclerc. Pour Ralf Schumacher, Hamilton ne peut s’en prendre qu’à lui même.

Les week-end se suivent et se ressemblent pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Concernant le Britannique, Bakou aura une nouvelle fois été compliqué, entre un changement de pneus incompréhensible en qualifications, ou encore une position non-rendue à son coéquipier à l’issue de la course dimanche dernier. Pour l’ancien pilote Ralf Schumacher, Hamilton doit réellement assumer son statut chez Ferrari, et doit arrêter de se plaindre.

« Il doit assumer lui-même la responsabilité » « Il doit assumer lui-même la responsabilité, avec son expérience et son pouvoir. Je n’étais pas sept fois champion du monde, je n’ai remporté que quelques courses, mais si je voulais un certain pneu, je l’obtenais. Il n’y avait aucune discussion. En fin de compte, c’est le pilote qui doit mettre en œuvre cette décision, car c’est lui qui connaît le mieux les conditions sur la piste. Un ingénieur normal n’interférerait jamais avec les performances d’un pilote », déclare ainsi l’Allemand, relayé par Next-Gen Auto.