F1 - Verstappen : L'annonce surprise !

Il ne faut jamais enterrer Max Verstappen. Longtemps largement distancé par les pilotes McLaren, le quadruple champion du monde vient d'enchaîner deux victoires de rang pendant que Lando Norris et Oscar Piastri étaient plus en difficulté. De quoi imaginer le Néerlandais aller cherche un cinquième titre ? Toto Wolff refuse d'écarter cette hypothèse.

Vainqueur à Monza puis à Bakou, Max Verstappen est de retour ! Longtemps des l'ombre des pilotes McLaren, le pilote Red Bull est revenu au premier plan profitant des performances mitigées de Lando Norris et Oscar Piastri qui ont certes accroché un podium à Monza mais qui ont chacun connu un abandon lors des trois dernières courses. Lando Norris n'a d'ailleurs inscrit que 24 points lors des trois derniers Grand Prix ce qui permet à Max Verstappen de revenir à 44 points du Britannique, mais à également à 69 longueurs du leader du championnat du monde Oscar Piastri, le tout à sept courses de la fin de la saison. Suffisant pour imaginer le Néerlandais allait chercher un incroyable cinquième titre mondial ? Compte tenu de la dynamique de Max Verstappen, Toto Wolff n'exclut aucune option.

Verstappen champion du monde ? Wolff y croit ! « Je pense qu’il faut toujours garder les pieds sur terre et rester humble. Il est sur une bonne série, la Red Bull est redevenue excellente et avec Max Verstappen, il faut toujours se méfier de ce qu’il peut accomplir, surtout s’il voit que le titre est à nouveau à sa portée. Mais je pense qu’avec un écart de 69 points, ce serait un pari risqué que de miser de l’argent sur un 5e titre de Max. Les choses doivent tourner en sa faveur avec d’autres faits de course pour les McLaren. On peut imaginer un nouvel abandon pour Oscar et tout peut changer si Max marque 25 points, donc la situation peut basculer rapidement », assure le patron de Mercedes F1 dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.