F1 : «Une menace», Max Verstappen lui fait très peur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour la deuxième fois consécutive après Monza, Max Verstappen a bluffé tout le monde. Vainqueur le week-end dernier à Bakou, le Néerlandais a prouvé qu’il faudrait compter sur lui jusqu’au bout de la saison dans ce championnat du monde. Lando Norris (McLaren), a quant à lui évoqué « la menace » que représente Red Bull en ce moment.

Sensationnel Max Verstappen. Alors que plus personne ne comptait sur lui en cette fin de saison, le quadruple champion du monde revient comme une fusée dans la course au titre avec ses deux victoires consécutives à Monza et Bakou. Deuxième au championnat derrière son coéquipier Oscar Piastri, Lando Norris prend cette menace très au sérieux.

« Red Bull pouvait redevenir une menace » « On savait que Red Bull pouvait redevenir une menace. Ils ont apporté des évolutions, leur rythme en course est solide. Ce n’est pas une surprise, c’est une équipe qui a gagné beaucoup ces dernières années. On savait que ce circuit ne nous convenait pas, mais on n’a pas non plus fait notre week-end le plus propre. On veut corriger ça », a ainsi confié le Britannique dans des propos relayés par F1Only.