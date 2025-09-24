F1 : Verstappen le fait halluciner, il retourne sa veste !

Une fois n’est pas coutume, Max Verstappen a de nouveau bluffé les observateurs en remportant largement le Grand Prix d’Azerbaïdjan le week-end dernier. Ralf Schumacher, qui avait complètement sous-estimé une potentielle performance du Néerlandais sur le circuit de Bakou, a fait son mea-culpa, bluffé par le quadruple champion du monde.
Déjà surprenant à Monza, Max Verstappen a refait le coup. Le quadruple champion du monde a de la compétitivité à revendre, et s’est logiquement imposé à Bakou le week-end dernier. Le Néerlandais n’a laissé aucune chance à ses adversaires, et confirme son retour au plus haut niveau. De quoi provoquer un mea-culpa de Ralf Schumacher.
« Bien sûr, je dois revenir sur mes propos »
« De mon point de vue, c’est la plus grande surprise. Mais bon, qu’est-ce que j’en ai à faire de ce que j’ai dit plus tôt ? Bien sûr, je dois revenir sur mes propos ! Je ne m’y attendais pas, car les années précédentes, Sergio Pérez était proche de Verstappen. Bien sûr, sa performance a été grandiose, mais Red Bull a également fait un excellent travail. Si l’on se base sur les chiffres, Max a réalisé une excellente course, même par rapport au reste de l’année », a ainsi confié l’Allemand, relayé par Next-Gen Auto.
« Max pourrait théoriquement se battre pour le championnat »
Pour Schumacher, Verstappen pourrait même se battre pour le titre mondial à bord d’une Racing Bulls : « J’irais presque jusqu’à dire que Max pourrait théoriquement se battre pour le championnat avec cette voiture. Ils ont des données. Ces données sont basées sur toutes les informations factuelles. »