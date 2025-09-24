F1 : Verstappen le fait halluciner, il retourne sa veste !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une fois n’est pas coutume, Max Verstappen a de nouveau bluffé les observateurs en remportant largement le Grand Prix d’Azerbaïdjan le week-end dernier. Ralf Schumacher, qui avait complètement sous-estimé une potentielle performance du Néerlandais sur le circuit de Bakou, a fait son mea-culpa, bluffé par le quadruple champion du monde.

Déjà surprenant à Monza, Max Verstappen a refait le coup. Le quadruple champion du monde a de la compétitivité à revendre, et s’est logiquement imposé à Bakou le week-end dernier. Le Néerlandais n’a laissé aucune chance à ses adversaires, et confirme son retour au plus haut niveau. De quoi provoquer un mea-culpa de Ralf Schumacher.

« Bien sûr, je dois revenir sur mes propos » « De mon point de vue, c’est la plus grande surprise. Mais bon, qu’est-ce que j’en ai à faire de ce que j’ai dit plus tôt ? Bien sûr, je dois revenir sur mes propos ! Je ne m’y attendais pas, car les années précédentes, Sergio Pérez était proche de Verstappen. Bien sûr, sa performance a été grandiose, mais Red Bull a également fait un excellent travail. Si l’on se base sur les chiffres, Max a réalisé une excellente course, même par rapport au reste de l’année », a ainsi confié l’Allemand, relayé par Next-Gen Auto.