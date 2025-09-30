F1 - Transfert avec Verstappen : L’annonce surprise de Pierre Gasly !

Pierrick Levallet

Max Verstappen fait toujours l’unanimité chez Red Bull. Le quadruple champion du monde est toujours la pierre angulaire du projet de l’écurie autrichienne. On ne peut pas en dire autant de Yuki Tsunoda. Les résultats du Japonais n’ont pas vraiment convaincu depuis le début de saison. De ce fait, certaines rumeurs évoquent un départ du pilote de 25 ans en 2026, puisqu’il serait remplacé par Isack Hadjar. Pierre Gasly est donc intervenu pour donner un précieux conseil à Yuki Tsunoda d’ici la fin de saison.

«L’essentiel est de faire abstraction du bruit» « Chaque situation est assez spécifique, et nous la gérons ou la traitons tous de manière différente. Je pense que cela dépend de la façon dont vous vous posez la question en tant qu’individu, en tant qu’athlète, de ce qui peut fonctionner ou non pour vous, et du soutien et de l’environnement dont vous avez besoin autour de vous. Ce sont des choses dont je parle très ouvertement avec Yuki, évidemment » a d’abord confié le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto.