F1 : Catastrophe avec Hamilton, Ferrari n’en peut plus !

Ferrari lassée avec Lewis Hamilton ? Après un nouveau week-end très difficile à Bakou, les résultats de l’écurie italienne ne progressent pas. Alors que l’ancien pilote de la « Scuderia » Carlos Sainz a quant à lui terminé sur le podium en Azerbaïdjan, Günther Steiner estime qu’au sein de l’écurie au cheval cabré, on regrette déjà l’Espagnol.

Ferrari ne s’en sort plus. Sur le circuit urbain de Bakou pourtant si apprécié de Charles Leclerc, l’écurie italienne n’a pas su faire mieux qu’une huitième et neuvième position. Clou du spectacle, Lewis Hamilton n’a pas rendu la position à son coéquipier en fin de course, alors que l’ancien pilote Ferrari Carlos Sainz (Williams) a quant à lui terminé sur le podium en Azerbaïdjan.

« Certaines personnes dans l’équipe le regrettent » L’ironie du sort donc, alors qu’à l’intersaison, Ferrari a « sacrifié » l’Espagnol afin de faire de la place à un Lewis Hamilton qui ne s’en sort clairement pas. Pour Günther Steiner, nombreux sont les membres de l’écurie italienne à regretter cette décision. « Je pense que certaines personnes dans l’équipe le regrettent. Le management ne peut évidemment pas avoir de regrets, car cela reviendrait à admettre qu’il a fait une erreur, et il ne peut pas se le permettre », a confié l’ancien directeur de Haas dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.