F1 - Hamilton : Catastrophe annoncée chez Ferrari !

Pierrick Levallet

La saison 2025 est très loin d’être un long fleuve tranquille pour Ferrari. Lewis Hamilton et Charles Leclerc obtiennent des résultats en dents de scie, et cela ne joue pas en faveur de la Scuderia dans la course à la seconde place au classement constructeur. Günther Steiner estime d’ailleurs que l’écurie italienne sera doublée par un autre concurrent en fin de saison.

Ferrari s’attendait sans doute à vivre une saison 2025 plus radieuse pour la première de Lewis Hamilton. Mais finalement, rien ne se passe exactement comme prévu pour la Scuderia, qui pointe à la troisième place du classement constructeur de la F1. L’écurie italienne mise évidemment sur le Britannique et Charles Leclerc pour espérer dépasser Mercedes dans la course à la deuxième marche du podium. Mais à l’image du Grand Prix d’Azerbaïdjan le week-end dernier, les résultats en dents de scie pourraient finir par être fatals à Ferrari.

«Nous devons décerner le prix du perdant à Ferrari» « Je pense que cette fois-ci, nous devons décerner le prix du perdant à Ferrari, car ils ont terminé huitième (Hamilton) et neuvième (Leclerc), battus par Racing Bulls et Williams » a d’abord expliqué Günther Steiner dans des propos rapportés par NextGen-Auto.