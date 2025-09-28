F1 : Énorme transfert, Lewis Hamilton brise un «très bon couple» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 1er janvier dernier, Lewis Hamilton débarquait officiellement chez Ferrari, dans ce qui est considéré comme le transfert du siècle. Mais pour le moment, les résultats du septuple champion du monde ne sont clairement pas à la hauteur des attentes. Ancien président de la « Scuderia », Luca di Montezemolo n’a pas hésité à affirmer que le duo Charles Leclerc - Carlos Sainz était plus compétent.

La direction de Ferrari a-t-elle fait le bon choix ? Après une saison 2024 intéressante, l’écurie italienne a pris un énorme virage en se séparant de Carlos Sainz afin d’accueillir Lewis Hamilton. Désormais, le Britannique forme un duo étoilé avec Charles Leclerc. Sauf que les performances ne suivent pas.

« Sainz et Leclerc formaient un très bon couple » Dans des propos rapportés par Reuters, Luca di Montezemolo, président de Ferrari de 1991 à 2014, n’a pas hésité à critiquer ce choix effectué par son ancienne équipe. « Aujourd’hui, je dois dire que, pour moi, Verstappen est de loin le numéro un. Même lors de la dernière course à Bakou, dans des conditions difficiles, il n’a jamais perdu le contrôle. Il a toujours été rapide. Il ne commet jamais d’erreur. Sainz et Leclerc formaient un très bon couple. »