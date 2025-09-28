F1 : «Un génie», Max Verstappen le fait halluciner !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir remporté les deux derniers Grand Prix à Monza et Bakou, Max Verstappen semble peu à peu revenir dans la course au titre mondial. Le Néerlandais impressionne, et déjoue tous les pronostics en cette fin de saison. Champion du monde 1997, Jacques Villeneuve est totalement bluffé par les performances récentes du pilote Red Bull.

Impressionnant Max Verstappen. Le week-end dernier à Bakou, le quadruple champion du monde n’a laissé aucune possibilité à ses concurrents, et signe donc sa deuxième victoire consécutive. Le Néerlandais se rapproche dangereusement des deux McLaren avec une voiture pourtant moins impressionnante, ce qui impressionne Jacques Villeneuve.

« Max Verstappen peut remporter le championnat » « Oui, Max Verstappen peut remporter le championnat. Il n’est plus qu’à trois courses de la victoire, et ce n’est pas aussi loin que beaucoup le pensent. Ma seule inquiétude concerne Singapour. Même lorsque la Red Bull était une voiture incroyable, pour une raison quelconque, ce circuit ne leur a jamais réussi. C’est le genre de circuit où ils ont souffert. En revanche, ils n’ont pas été si mauvais à Zandvoort. Verstappen n’a désormais plus qu’une victoire de moins que Norris », a confié l’ancien pilote canadien dans des propos relayés par F1Only.