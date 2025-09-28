F1 : «Un génie», Max Verstappen le fait halluciner !

Après avoir remporté les deux derniers Grand Prix à Monza et Bakou, Max Verstappen semble peu à peu revenir dans la course au titre mondial. Le Néerlandais impressionne, et déjoue tous les pronostics en cette fin de saison. Champion du monde 1997, Jacques Villeneuve est totalement bluffé par les performances récentes du pilote Red Bull.
Impressionnant Max Verstappen. Le week-end dernier à Bakou, le quadruple champion du monde n’a laissé aucune possibilité à ses concurrents, et signe donc sa deuxième victoire consécutive. Le Néerlandais se rapproche dangereusement des deux McLaren avec une voiture pourtant moins impressionnante, ce qui impressionne Jacques Villeneuve.
« Max Verstappen peut remporter le championnat »
« Oui, Max Verstappen peut remporter le championnat. Il n’est plus qu’à trois courses de la victoire, et ce n’est pas aussi loin que beaucoup le pensent. Ma seule inquiétude concerne Singapour. Même lorsque la Red Bull était une voiture incroyable, pour une raison quelconque, ce circuit ne leur a jamais réussi. C’est le genre de circuit où ils ont souffert. En revanche, ils n’ont pas été si mauvais à Zandvoort. Verstappen n’a désormais plus qu’une victoire de moins que Norris », a confié l’ancien pilote canadien dans des propos relayés par F1Only.
« Verstappen est un génie »
« Alors, qui sait ? Cette saison a été pleine de surprises. Une équipe qui devrait être bonne sur un circuit est inutile et vice versa. Nous continuons d’être surpris. Et c’est incroyable. Verstappen est un génie, poursuit Jacques Villeneuve. Il pilote comme un champion du monde devrait le faire. Il pilote à ce niveau. Si vous pensez à l’âge d’or où il y avait Prost, Senna, Mansell et Piquet, ils pilotaient tous comme ça. Les uns contre les autres. C’est le niveau que vous voulez en F1. C’est le niveau que vous devez montrer. Si Max Verstappen remporte le championnat du monde des pilotes, ce sera sans aucun doute sa plus grande réussite. Cette année est vraiment exceptionnelle, car ils n’étaient pas censés être dans la course. Il est sans conteste le meilleur de cette génération. »