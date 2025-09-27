F1 : Verstappen change d’équipe, c’est historique !

Pierrick Levallet

La F1 ne reprenant du service que le 5 octobre à Singapour, Max Verstappen a profité de ce week-end pour prendre le volant une nouvelle fois sur la Nordschleife en GT3. Le pilote de 27 ans s’est d’ailleurs illustré d’une excellente manière, et en établissant un nouveau record de vitesse au tour ce vendredi pendant les essais.

Vainqueur du Grand Prix d’Azerbaïdjan en F1 la semaine passée, Max Verstappen profite de ce week-end pour explorer un peu plus d’autres horizons du sport automobile. Dans l’attente du Grand Prix de Singapour, le Néerlandais a fait son retour sur la mythique Nordschleife en GT3. Et le quadruple champion du monde de F1 s’est illustré d’une manière historique dès ce vendredi.

Nouveau record pour Verstappen en GT3 Comme le rapporte NextGen-Auto, Max Verstappen s’est qualifié en 3e position sur la grille ce samedi matin. Mais c’est surtout la veille que le pilote de Red Bull (en F1) a impressionné son monde. Le Néerlandais aurait en effet établi un nouveau record au tour en GT3, en le bouclant en 7 minutes et 45 secondes. Alors qu’il s’essaye à une nouvelle discipline en parallèle de la F1, Max Verstappen est déjà en train de marquer les esprits.