Crise en F1 : Verstappen annonce la fin !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen n'est plus aussi dominateur que les années précédentes. Le Néerlandais a vu son écurie souffrir de la comparaison avec McLaren notamment et il n'a pas les moyens de gagner aussi fréquemment. Il vient d'enchaîner deux victoires consécutives, une période incroyable qui lui fait beaucoup de bien.

Moins souverain depuis le milieu de la saison dernière, Max Verstappen n'a pas vraiment pu jouer le titre cette année. Même s'il a fait une partie de son retard dernièrement, le Néerlandais ne croit pas vraiment en ses chances de titre mais engrange de l'expérience pour la saison prochaine. Il avait besoin de ressentir cela, lui qui est passé par des moments difficiles avec Red Bull.

Verstappen jubile après ses deux victoires Vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan le week-end dernier, Max Verstappen est revenu à 69 points du leader Oscar Piastri et conserve quelques espoirs de titre mondial. Le Néerlandais profite juste d'un élan positif chez Red Bull en ce moment, lui dont les rumeurs l'ont parfois emmené loin de l'écurie autrichienne. « Nous avons vécu énormément de moments incroyables ensemble ces dernières années. Alors quand on traverse une période difficile, évidemment, ce n’est agréable pour personne dans l’équipe. Quand on voit que les choses repartent dans le bon sens, ces victoires deviennent d’autant plus spéciales, surtout à cause de la manière dont on a traversé les mauvais moments ensemble. L’ambiance est vraiment bonne en ce moment, et ça, c’est important aussi » déclare-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.