F1 : Fiasco pour Verstappen, l'annonce inquiétante de Red Bull !

Après une saison plus difficile, Max Verstappen ne semblait pas être en mesure de décrocher un nouveau titre cette année. Mais ses deux victoires consécutives ont légèrement rebattu les cartes puisque certains observateurs croient à nouveau en ses chances. Chez Red Bull en revanche, on préfère ne pas y penser et se concentrer sur l'avenir car l'écart reste conséquent.
3ème du classement pilotes à 69 points d'Oscar Piastri et 44 de Lando Norris, Max Verstappen a refait une partie de son retard ces derniers temps. Mais le chemin est encore très long pour pouvoir espérer un nouveau titre mondial. Si le Néerlandais a déjà déclaré qu'il ne se faisait pas trop d'illusions pour le titre, son écurie Red Bull avance à peu près le même discours. Le directeur Laurent Mekies se tourne plutôt vers 2026.
Verstappen aura besoin d'un miracle
Vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan le week-end dernier, Max Verstappen a pu profiter de la déroute des McLaren pour récupérer beaucoup de points. Mais pour remporter le titre, il faudra réitérer ce scénario plusieurs fois. « Je pense que la réponse courte concernant nos récents progrès est que nous ne pensons pas qu’il existe une solution miracle ou un seul aspect. Nous sommes encore loin au championnat pilotes et il faudra d’autres évènements (en notre faveur). Mais nous pouvons créer notre propre chance, bien sûr. Nous pensons qu’il s’agit d’une combinaison de nombreux petits détails qui ont permis d’améliorer les performances de la voiture, et bien sûr, tout le monde en a parlé, le plancher en fait partie » débute l'ingénieur français, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.
« Il faudra encore des faux pas de McLaren pour revenir vraiment dans la lutte »
Dominée par McLaren cette saison, l'écurie Red Bull n'a pas permis à son leader de Max Verstappen de jouer les tout premiers rôles cette année. Le titre semble promis à Piastri ou Norris mais c'est une bonne manière de prendre un maximum d'informations pour la saison 2026. « La confiance augmente, ce qui permet de prendre un peu plus de risques à chaque course, d’expérimenter davantage et d’améliorer les temps au tour. Honnêtement, je ne sais pas si cela aura un effet de pression sur les performances de McLaren ; cela ne nous regarde probablement pas, alors nous nous concentrons sur nous-mêmes. C’est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir la voiture progresser dans certains domaines, et si cela fonctionne, ce sera bon contre McLaren, Mercedes et Ferrari. On prend les courses les unes après les autres. Il faudra encore des faux pas de McLaren pour revenir vraiment dans la lutte » poursuit Mekies.