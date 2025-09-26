F1 : Fiasco pour Verstappen, l'annonce inquiétante de Red Bull !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison plus difficile, Max Verstappen ne semblait pas être en mesure de décrocher un nouveau titre cette année. Mais ses deux victoires consécutives ont légèrement rebattu les cartes puisque certains observateurs croient à nouveau en ses chances. Chez Red Bull en revanche, on préfère ne pas y penser et se concentrer sur l'avenir car l'écart reste conséquent.

3ème du classement pilotes à 69 points d'Oscar Piastri et 44 de Lando Norris, Max Verstappen a refait une partie de son retard ces derniers temps. Mais le chemin est encore très long pour pouvoir espérer un nouveau titre mondial. Si le Néerlandais a déjà déclaré qu'il ne se faisait pas trop d'illusions pour le titre, son écurie Red Bull avance à peu près le même discours. Le directeur Laurent Mekies se tourne plutôt vers 2026.

Verstappen aura besoin d'un miracle Vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan le week-end dernier, Max Verstappen a pu profiter de la déroute des McLaren pour récupérer beaucoup de points. Mais pour remporter le titre, il faudra réitérer ce scénario plusieurs fois. « Je pense que la réponse courte concernant nos récents progrès est que nous ne pensons pas qu’il existe une solution miracle ou un seul aspect. Nous sommes encore loin au championnat pilotes et il faudra d’autres évènements (en notre faveur). Mais nous pouvons créer notre propre chance, bien sûr. Nous pensons qu’il s’agit d’une combinaison de nombreux petits détails qui ont permis d’améliorer les performances de la voiture, et bien sûr, tout le monde en a parlé, le plancher en fait partie » débute l'ingénieur français, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.