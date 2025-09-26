F1 - Red Bull : Malédiction pour Verstappen, l’annonce surprise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen a réalisé un magnifique été en enchaînant deux victoires. De quoi le propulser à distance respectable d'Oscar Piastri, le leader du championnat. Même si l'écart est encore conséquent, certains croient encore à un retour incroyable, même si le Néerlandais n'a pas toujours été souverain en fin de saison. Jacques Villeneuve croit en ses chances.

Après ses deux victoires, Max Verstappen aura rendez-vous avec les autres pilotes du côté de Singapour, une piste qui ne lui convient pas vraiment. Mais le Néerlandais a montré qu'il avait des ressources exceptionnelles pour s'en sortir. Jacques Villeneuve pense qu'un exploit est encore possible et que les McLaren n'ont pas encore gagné.

Verstappen prêt à créer la surprise ? Avec 69 points de retard sur Oscar Piastri, Max Verstappen n'est pas vraiment en bonne posture pour le titre à 7 Grands Prix de la fin. Mais tout reste possible selon Jacques Villeneuve, malgré la course à Singapour qui arrive. « Verstappen peut remporter le championnat. Il n'est qu'à trois courses en termes de points, ce qui n'est pas autant que les gens le pensent. Ma seule inquiétude concerne Singapour. Même lorsque la Red Bull était une voiture incroyable, pour une raison quelconque, ce circuit ne leur a jamais réussi. C'est le genre de circuit où ils ont souffert. D'un autre côté, ils n'ont pas été si mauvais à Zandvoort. Alors, qui sait ? Cette saison a été pleine de surprises. Une équipe qui devrait être bonne sur un circuit est inutile, et vice versa. Nous continuons d'être surpris, et c'est incroyable » déclare le champion du monde 1997 pour GPBlog.