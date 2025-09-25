F1 : C'est officiel, Max Verstappen annonce sa nouvelle équipe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il sera toujours un pilote Red Bull la saison prochaine, Max Verstappen continue de faire quelques infidélités à l'écurie de F1 et se tournant vers d'autres disciplines. Le Néerlandais a ainsi officialisé sa présence pour la prochaine course de GT3 au volant d’une Ferrari 296 GT3.

C'est officiel, Max Verstappen va quitter Red Bull au moins le temps d'un week-end. Le quadruple champion du monde de F1 sera effectivement en Allemagne ce week-end pour prendre le départ de la course NLS9, sa première course officielle dans une compétition sur la Nordschleife dans la catégorie GT3. Pour l'occasion, il sera au volant d'une Ferrari 296 GT3, et il a déjà hât d'y être.

Verstappen débarque en GT3 « Je suis également passionné par ce type de courses GT3. J’ai hâte d’y être ! Je suis passionné par la course automobile, même en dehors de la Formule 1. Chaque tour sur la Nordschleife est une expérience différente. L’ambiance est également très bonne et il y a beaucoup de fans d’endurance présents. C’est mon hobby de courir dans d’autres catégories que la Formule 1. Mon rêve est de participer un jour à la course de 24 heures sur la Nordschleife du Nürburgring », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.