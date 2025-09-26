F1 : C’est terminé chez Red Bull, Verstappen confirme !

Pierrick Levallet

Avec deux victoires consécutives, Max Verstappen s’est remis en selle. Le Néerlandais a réduit son écart qui le séparait d’Oscar Piastri et a relancé la course au titre. Le pilote de 27 ans a d’ailleurs confirmé que les galères étaient terminées chez Red Bull, et que tout le monde commençait à reprendre confiance au sein de l’écurie autrichienne.

Red Bull semble en avoir terminé avec son passage difficile. La pause estivale a visiblement fait du bien à tout le monde au sein de l’écurie autrichienne, qui a l’air d’avoir enfin trouvé la bonne formule pour sa monoplace. Max Verstappen s’est en effet imposé lors de deux des trois derniers Grands Prix, se relançant ainsi dans la course au titre avec Oscar Piastri. Le quadruple champion du monde a d’ailleurs confirmé que le calvaire était révolu chez Red Bull.

«Ces victoires deviennent d’autant plus spéciales» « On n’a plus besoin d’essayer autant de choses sur la voiture. Ne plus devoir apporter de changements radicaux pendant un week-end de course rend les choses bien plus agréables. Quand on voit que les choses repartent dans le bon sens, ces victoires deviennent d’autant plus spéciales, surtout à cause de la manière dont on a traversé les mauvais moments ensemble » a d’abord expliqué le pilote de 27 ans dans des propos rapportés par NextGen-Auto.