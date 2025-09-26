F1 - Hamilton : L'énorme polémique à 70M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton connaît une carrière exceptionnelle et a marqué l'histoire de la Formule 1. Mais sa carrière aurait pu prendre une tournure complètement différente lors de la saison 2008, lorsqu'il a décroché son premier titre mondial. En effet Felipe Massa est en conflit avec la FIA à qui il réclame 70M€ car il estime avoir été privé du titre cette année-là. Il pourrait récupérer un titre mondial.

Lors de la saison 2008, Lewis Hamilton dispute un duel acharné face à Felipe Massa. A l'époque le Brésilien roule chez Ferrari et il passe tout proche du titre mondial en terminant à un petit point du Britannique. L'histoire aurait pu être bien différente puisque le "Crashgate" du Grand Prix de Singapour a tout changé. Lors de cette fameuse course, Nelson Piquet Jr. avait fait exprès de provoquer un accident pour permettre à son coéquipier Fernando Alonso de gagner. Felipe Massa, parti en pole position, avait alors dégringolé au classement sous le régime de safety car alors que Lewis Hamilton avait terminé 3ème. Un scandale révélé la saison suivante qui fait toujours parler.

Felipe Massa passe à 1 point du titre Et si l'histoire de la Formule 1 avait été bouleversée à tout jamais ? En tout cas, Felipe Massa compte bien récupérer son titre de champion du monde, lui qui n'a jamais fait mieux que cette fameuse saison 2008. Le Brésilien a rendez-vous à la Haute Cour de Londres le mois prochain pour s'opposer aux instances dirigeants de la Formule 1. A l'époque, la manœuvre était passée inaperçue. Ce n'est qu'un an plus tard que l'écurie Renault reconnaît la tricherie et vire son dirigeant Flavio Briatore, qui aurait planifié ce coup. Mais pour Felipe Massa, cette course aurait pu tout changer dans la course au titre...