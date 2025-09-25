F1 - Ferrari : La terrible annonce de Leclerc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté depuis le début de la saison, Ferrari n'a pas réussi à décrocher la moindre victoire. Pourtant les espoirs étaient permis le week-end à Bakou puisque Lewis Hamilton et Charles Leclerc avaient dominé les essais libres. A quelques courses de la fin, les espoirs de retrouver une voiture rouge à la première place s'amenuisent. Le Monégasque est plutôt pessimiste à ce sujet...

Seulement 9ème en Azerbaïdjan après avoir connu des difficultés en qualifications, Charles Leclerc fait un terrible constat à l'approche de la fin de la saison. Le pilote monégasque est plutôt régulier au volant de sa Ferrari mais il n'arrive pas à décrocher une victoire pour le moment. De son côté, Lewis Hamilton est en grande difficulté, malgré sa victoire en sprint en début de saison. L'année dernière, l'écurie avait accéléré le pas lors des derniers Grands Prix, une opération qui risque d'être difficile à répéter.

« Ça va être difficile » 5ème du classement des pilotes, Charles Leclerc a déjà réussi à valider 5 podiums depuis le début de la saison. Une victoire ferait grandement à Ferrari mais cette performance semble trop difficile à réaliser. « Ça va être difficile. La situation n’est pas la même que l’année dernière. L’année dernière, nous avons bénéficié d’une amélioration du plancher à Monza, ce qui nous a permis de faire un grand pas en avant. Cette année, nous n’avons pas cette chance, donc je ne pense pas que nous puissions espérer une amélioration significative à partir de maintenant » réagit-il d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.