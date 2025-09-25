F1 - Red Bull : Surprise pour Verstappen, c’est la fin !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison, Max Verstappen n'a jamais été vraiment dans la lutte pour le titre de champion du monde. Pourtant, avec ses deux récentes victoires, le Néerlandais reviendrait dans la course d'après de nombreux observateurs. Il pointe à 69 points d'Oscar Piastri avant les 7 derniers Grands Prix de la saison, un écart conséquent qui ne devrait pas être comblé d'après Charles Leclerc.

Troisième du classement des pilotes derrière Oscar Piastri et Lando Norris, Max Verstappen a profité des deux dernières courses pour refaire une partie de son retard. Le quadruple champion du monde en titre ne pense pas au titre même si cela reste possible. De son côté, Charles Leclerc n'y croit pas : le titre se jouera chez McLaren.

Leclerc ne voit pas Verstappen s'imposer En grande forme en ce moment, l'écurie Red Bull a permis à Max Verstappen de retrouver le chemin de la victoire. Le Néerlandais a vu en plus de la tension chez McLaren puisque les deux pilotes sont passés à côté en Azerbaïdjan. Pas de quoi les inquiéter au classement toutefois. « Je trouve que Max est formidable en ce moment. Chapeau bas ! Je serais vraiment surpris si Max gagnait. Cette année, ce sera sans aucun doute Oscar ou Lando » dévoile Charles Leclerc au média néerlandais Formule1.