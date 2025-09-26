F1 - Schumacher : Nouveau pilote avec Verstappen, le coup de théâtre chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, le nom d'Isack Hadjar revient avec insistance pour prendre la place de Yuki Tsunoda dans le baquet de la seconde Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Cependant, Ralf Schumacher estime que la possibilité de voir le Japonais conserver sa place n'est plus du tout à exclure après sa belle course à Bakou.

Depuis l'annonce des deux pilotes Cadillac, qui seront Valtteri Bottas et Sergio Pérez, la grille de 2026 est quasiment complète en F1. Mercedes maintient un faux suspens puisque George Russell et Kimi Antonelli seront reconduits, par conséquent, en plus d'Alpine, qui n'a pas encore officialisé le nom du futur coéquipier de Pierre Gasly pour remplacer Franco Colapinto, c'est Red Bull qui doit encore confirmer ses pilotes pour la saison prochaines. Max Verstappen ne bougera pas, mais l'identité de son futur coéquipier n'est pas encore connue. Il s'agira d'Isack Hadjar ou de Yuki Tsunoda. Un choix qui aura un impact sur Racing Bulls. Mais alors que le Français semblait être le grand favori pour faire équipe avec Max Verstappen la saison prochaine, Yuki Tsunoda pourrait bien inverser la tendance selon Ralf Schumacher.

Ralf Schumacher annonce une surprise pour le second pilote Red Bull « Hadjar est dans l’attente. La course de Tsunoda à Bakou pourrait potentiellement changer la donne pour lui. Pour l’instant, je parierais toujours sur Hadjar, mais l’équipe pourrait encore s’intéresser à Tsunoda. Laurent Mekies, avec ses qualités humaines, peut faire la différence. Il connaît Yuki depuis un certain temps. Il y a quelques courses, je pensais que lui et Liam Lawson perdraient leur place dans leurs équipes actuelles », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.