F1 - Ferrari : Le coup «parfait» qui va régaler Lewis Hamilton ?

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton avait sans doute rêvé d’une meilleure première saison chez Ferrari. Le Britannique fait face à quelques problèmes avec sa monoplace. La Scuderia concentre néanmoins ses efforts sur le développement de sa voiture pour 2026. Et cela pourrait permettre à l’écurie italienne d’avoir une longueur d’avance sur ses concurrents dès l’année prochaine.

En quittant Mercedes pour Ferrari, Lewis Hamilton pensait sans doute retrouver les sommets de la F1. Mais finalement, le pilote de 40 ans fait face à quelques problèmes avec sa monoplace. Résultat, le Britannique n’est que sixième au classement général de la F1. Et les choses ne semblent pas spécialement s’améliorer. Il faut dire que la Scuderia concentre désormais ses efforts sur le développement de sa voiture pour l’année prochaine. Et cela pourrait permettre à Lewis Hamilton d’avoir une longueur d’avance sur ses rivaux dès début 2026.

«Tout le monde repartira presque de zéro» « Ce n’est qu’une saison. N’oublions pas que l’année prochaine, tout le monde repartira presque de zéro. Cela pourrait donc être un début parfait pour Ferrari la saison prochaine. S’ils arrivent à la première course, que le moteur est excellent, que la voiture est fantastique, alors il faudra un certain temps aux autres pour rattraper leur retard, c’est sans doute ce qu’ils ont en tête en ce moment. Je ne pense pas qu’ils se concentrent sur le reste de l’année 2025. 2026 approche à grands pas » a confié Jacques Villeneuve dans des propos rapportés par NextGen-Auto.