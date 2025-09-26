F1 - Verstappen : Le gros coup de pression du «meilleur pilote du monde» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Troisième du classement des pilotes, Max Verstappen est peut-être en train de bouleverser cette fin de saison de Formule 1. En effet, alors que l'on s'attendait plutôt à une bataille entre Oscar Piastri et Lando Norris chez McLaren, le Néerlandais s'est rapproché à distance respectable au classement. Au point d'inquiéter l'écurie britannique qui pourrait changer ses plans.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen semblait totalement hors du coup il y a quelques semaines à peine. Mais ses deux victoires consécutives ont fait changer l'avis de nombreux observateurs, à commencer par Jacques Villeneuve. Le champion du monde canadien croit encore en les chances du Néerlandais, qui pousse McLaren à la réflexion.

Verstappen auteur d'une énorme remontada ? A sept courses de la fin, Max Verstappen pointe à l'heure actuelle à 69 points d'Oscar Piastri et à 44 de Lando Norris. Un écart conséquent qu'il est toujours possible de combler. Le Néerlandais met la pression à nouveau sur les pilotes McLaren qui pensaient désormais se livrer un duel pour le titre mondial. « La difficulté pour Norris est que, si Verstappen se rapproche de plus en plus, l’équipe doit commencer à favoriser Piastri. Il doit alors devenir le numéro un. Surtout, nous parlons d’une lutte pour le titre entre deux équipes différentes. Cela promet d’être une bataille difficile, car nous parlons du meilleur pilote du monde. Norris est dans une situation difficile. La victoire de Max en Azerbaïdjan l’a vraiment remis dans la course au titre, et ce n’est pas quelqu’un qui succombe à la pression. En fait, Verstappen va encore augmenter la pression sur les deux pilotes McLaren » souligne Jacques Villeneuve pour OLBG.