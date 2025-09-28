F1 : Coup de théâtre, il annonce un coup à la Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce week-end, Max Verstappen est allé remporter une course de GT3 sur la mythique piste du Nordschleife en Allemagne, une course qui fait partie de la catégorie endurance du sport automobile. Le Néerlandais de 27 ans fait des infidélités à la Formule 1 et c'est une voie qui peut inspirer d'autres pilotes. Lando Norris a avoué qu'il pourrait également se tourner vers cette discipline à l'avenir.

Actuellement à la lutte pour remporter son premier titre mondial, Lando Norris a réagi aux envies d'ailleurs de Max Verstappen. Le pilote britannique a également concouru en endurance lors des 24 Heures de Daytona en 2018 aux côtés de Fernando Alonso. Même s'il compte encore briller en Formule 1 de longues années, il pense déjà l'avenir et y refaire des incursions faire partie de ces plans.

« Je ne vais pas rester en Formule 1 pour toujours » Toujours en lice pour remporter le titre cette année, Lando Norris pointe à 25 points de son coéquipier Oscar Piastri. Pour le moment, il est évidemment focalisé sur ce championnat mais n'exclut pas de faire ses adieux à la Formule 1 plus tard pour imiter Max Verstappen. « J'ai vu Zak [Brown, le PDG de McLaren] en parler l'autre jour à propos du Mans, faire Le Mans avec McLaren. J'adorerais ça. Je ne vais pas rester en Formule 1 pour toujours. Je veux faire d'autres choses et vivre ma vie, essayer d'autres choses, vous voyez. Je vais profiter de mon passage en Formule 1. Je ne sais pas encore si je vais aussi participer à d'autres courses à un moment donné. Ou peut-être que j'essaierai de faire d'autres choses quand je prendrai ma retraite de la F1 » réagit le Britannique, d'après des propos rapportés par Motorsport.