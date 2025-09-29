F1 : Verstappen change d’équipe, c’est la folie !

Pierrick Levallet

Grand passionné de sport automobile, Max Verstappen n’hésite pas à sortir de la F1 pour élargir ses horizons. Déjà engagé dans la saison 2025 avec Red Bull, le Néerlandais répond également présent en Endurance avec la structure RBAT. Le quadruple champion du monde cumule les programmes, ce qui peut relever de la folie au vu des calendriers chargés de chaque discipline.

En F1, Max Verstappen n’a presque plus rien à prouver. Quadruple champion du monde, le Néerlandais est déjà considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire de la discipline. Le pilote de 27 ans reste toutefois un passionné de sport automobile avant tout. Il n’hésite donc pas à élargir ses horizons en sortant de la F1. Max Verstappen a d’ailleurs fait un choix qui relève de la folie.

Verstappen s'engage dans un programme fou Comme le rapporte F1i, le Néerlandais s’est engagé en F1 avec Red Bull, mais aussi en Endurance avec la structure RBAT, présente en WEC. De cette manière, Max Verstappen chercherait à repousser ses limites en cumulant les programmes, afin de savoir s’il peut dominer d’autres disciplines. En 2025, une telle décision est rare voire folle tant les calendriers sont surchargés et les spécialisations poussées.