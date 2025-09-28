F1 - Transfert avec Verstappen : La décision radicale de Red Bull !

Avec deux victoires consécutives, Max Verstappen s’est relancé dans la course au titre. Red Bull aurait cependant prévu de changer son duo de pilotes pour la saison prochaine. Isack Hadjar devrait être promu aux côtés du Néerlandais, poussant ainsi Yuki Tsunoda vers la sortie. Le Japonais pourrait d’ailleurs ne pas récupérer le baquet du Français chez Racing Bulls.
Isack Hadjar promu aux côtés de Max Verstappen en 2026 ?
« Le plan actuel de Red Bull prévoit la promotion d’Isack Hadjar dans l’équipe principale aux côtés de Max Verstappen pour 2026. Lindblad, actuellement en F2, prendrait alors la place de Hadjar chez Racing Bulls » a confié Ralf Schumacher dans des propos rapportés par F1i.
Tsunoda évincé de Red Bull à l’issue de la saison ?
Avec la potentielle arrivée d’Arvid Lindblad et Liam Lawson étant déjà en place chez Racing Bulls, Yuki Tsunoda pourrait se retrouver sans baquet à l’issue de la saison. Reste maintenant à voir qui Red Bull choisira entre le Japonais et le Néo-Zélandais pour épauler le jeune pilote de 18 ans la saison prochaine. Une chose semble néanmoins sûre : Isack Hadjar devrait évoluer aux côtés de Max Verstappen en 2026.