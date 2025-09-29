F1 : Gros transfert avec Verstappen, nouvelle annonce de Red Bull !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, un bruit de couloir commence doucement à se transformer en possibilité concrète. Auteur d’une superbe première saison en Formule 1, Isack Hadjar pourrait rejoindre Red Bull et piloter aux côtés de Max Verstappen la saison prochaine. Figure emblématique de l’écurie autrichienne, Helmut Marko a une nouvelle fois commenté cette possibilité.

De quoi sera fait l’avenir chez Red Bull ? Alors que cette saison encore, Max Verstappen semble porter l’écurie autrichienne sur ses épaules, cette dernière pourrait réagir avec une grosse arrivée en 2026. Auteur d’une très bonne première saison en Formule 1, Isack Hadjar est fortement pressenti pour prendre la succession de Yuki Tsunoda et donc de piloter aux côtés du quadruple champion du monde l’an prochain.

« Il doit simplement continuer sur sa lancée » Une éventualité qui commence à prendre de l’ampleur chez Red Bull, et qu’a de nouveau commenté Helmut Marko. « Il est encore en phase d’apprentissage. Il entretient de très bonnes relations avec son ingénieur, qui est également français, ce qui aide, mais il doit simplement continuer sur sa lancée et continuer à progresser comme il le fait actuellement », déclare l’Autrichien dans des propos relayés par Next-Gen Auto.