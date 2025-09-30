F1 - Transfert avec Gasly : Coup de théâtre annoncé chez Alpine ?

Pierrick Levallet

Chez Alpine, la saison 2025 a tout du long calvaire. Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’écurie française, dernière du classement constructeur de la F1. Pierre Gasly et Franco Colapinto peinent à obtenir les résultats attendus. L’Argentin a d’ailleurs fait l’objet de rumeurs au sujet de son avenir récemment. Certaines d’entres elles évoquaient d’ailleurs une arrivée de Paul Aron pour le remplacer en 2026. Franco Colapinto a néanmoins fait savoir qu’il disposait d’un atout dans sa manche pour faire changer Alpine d’avis.

«J’essaie simplement de me concentrer sur chaque course» « Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais je ne m’y attarde pas trop. Je m’y suis habitué, c’est comme ça en Formule 1 et dans tous les sports, et les athlètes doivent s’y faire, je présume. J’essaie simplement de me concentrer sur chaque course, de me concentrer sur mes propres performances, et les résultats ne sont pas ceux que nous souhaitons en tant qu’équipe » a d’abord confié le pilote de 22 ans dans des propos rapportés par NextGen-Auto.