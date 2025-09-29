F1 - Lewis Hamilton : Le drame annoncé sur Instagram

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton a vécu un terrible drame. Les derniers jours n’ont pas été simples pour le pilote de Ferrari, puisque son chien Roscoe souffrait d’une pneumonie. Après plusieurs jours passés sous assistance respiratoire, le fidèle acolyte du septuple champion du monde a fini par rendre son dernier souffle, dans les bras de son maître. Le Britannique a d’ailleurs annoncé la terrible nouvelle sur son compte Instagram.

«La décision la plus difficile de ma vie» « Après quatre jours sous assistance respiratoire, à se battre avec toutes les forces qu’il avait, j’ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie et dire au revoir à Roscoe. Je me sens si reconnaissant et honoré d’avoir partagé ma vie avec une si belle âme, un ange et un véritable ami. Il est mort ce dimanche 28 septembre, le soir, dans mes bras » a expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Ouest France.