F1 - Hamilton : Le terrible aveu contre Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une première saison compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton espère rapidement repartir de l’avant. Cependant, le septuple champion du monde, qui a connu un nouveau week-end compliqué à Bakou, estime que lui et Charles Leclerc auront énormément de mal à se battre pour la victoire face à Max Verstappen ou aux deux McLaren.

La saison 2025 de Ferrari n’est clairement pas à la hauteur des attentes. Malgré l’arrivée de Lewis Hamilton, l’écurie italienne ne parvient pas à développer du rythme en course. Si Charles Leclerc a réussi à monter cinq fois sur le podium, pour Lewis Hamilton, les derniers mois de compétition ont été bien plus compliqués.

« Je ne pense pas qu’il y ait un circuit où nous serons en mesure de battre les McLaren, ou peut-être les Red Bull » De plus, alors qu’il ne reste que sept courses, Hamilton n’est clairement pas optimiste autour de la possibilité d’une victoire pour Ferrari. « À l’avenir, les choses que nous apprenons, quelles que soient les leçons auxquelles nous sommes confrontés, nous aideront certainement. Je ne pense pas qu’il y ait un circuit où nous serons en mesure de battre les McLaren, ou peut-être les Red Bull, qui sont tout simplement en tête », déclare le Britannique dans des propos relayés.