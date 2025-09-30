F1 - Hamilton : Le terrible aveu contre Verstappen !

Auteur d’une première saison compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton espère rapidement repartir de l’avant. Cependant, le septuple champion du monde, qui a connu un nouveau week-end compliqué à Bakou, estime que lui et Charles Leclerc auront énormément de mal à se battre pour la victoire face à Max Verstappen ou aux deux McLaren.
La saison 2025 de Ferrari n’est clairement pas à la hauteur des attentes. Malgré l’arrivée de Lewis Hamilton, l’écurie italienne ne parvient pas à développer du rythme en course. Si Charles Leclerc a réussi à monter cinq fois sur le podium, pour Lewis Hamilton, les derniers mois de compétition ont été bien plus compliqués.
« Je ne pense pas qu’il y ait un circuit où nous serons en mesure de battre les McLaren, ou peut-être les Red Bull »
De plus, alors qu’il ne reste que sept courses, Hamilton n’est clairement pas optimiste autour de la possibilité d’une victoire pour Ferrari. « À l’avenir, les choses que nous apprenons, quelles que soient les leçons auxquelles nous sommes confrontés, nous aideront certainement. Je ne pense pas qu’il y ait un circuit où nous serons en mesure de battre les McLaren, ou peut-être les Red Bull, qui sont tout simplement en tête », déclare le Britannique dans des propos relayés.
« Je ne m’attends pas à ce que cela change »
« Ils sont en tête sur tous les circuits, donc je ne m’attends pas à ce que cela change, mais si nous parvenons à optimiser les performances de la voiture, ce qui revient en fin de compte à la rendre plus basse, alors peut-être pourrons-nous nous rapprocher un peu », conclut Hamilton.