F1 - Transfert avec Verstappen : Pierre Gasly fait une grosse annonce !

Alors que la situation de Yuki Tsunoda est très incertaine chez Red Bull, Pierre Gasly, qui est bien placé pour parler de la difficulté d'incarner le rôle de coéquipier de Max Verstappen, soutien le pilote japonais, avec lequel il faisait équipe chez AlphaTauri ces dernières années.

S'il y a bien un pilote qui est bien placé pour évoquer la difficulté du rôle de coéquipier de Max Verstappen, c'est Pierre Galsy. Lancé chez Red Bull en 2019, le Français n'avait tenu que 12 courses avant d'être remplacé. Et aujourd'hui, c'est son ami Yuki Tsunoda qui se retrouve dans la même position puisque son baquet est grandement menacé par Isack Hadjar pour la saison prochaine. Interrogé à ce sujet, Pierre Gasly a donc commenté la situation du pilote japonais.

Pierre Gasly monte au créneau pour Yuki Tsunoda « Chaque situation est assez spécifique, et nous la gérons ou la traitons tous de manière différente. Je pense que cela dépend de la façon dont vous vous posez la question en tant qu’individu, en tant qu’athlète, de ce qui peut fonctionner ou non pour vous, et du soutien et de l’environnement dont vous avez besoin autour de vous. Ce sont des choses dont je parle très ouvertement avec Yuki, évidemment. Nous avons une bonne relation, et je pense qu’en fin de compte, il doit trouver la meilleure façon de se concentrer sur la performance, car la seule chose qui compte dans un sport de compétition, c’est la performance que vous réalisez », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.