F1 - Lewis Hamilton : La folie à 200M€ qui le régale !

Pierrick Levallet

En difficulté chez Ferrari cette saison, Lewis Hamilton a placé tout ses espoirs sur la saison 2026. Le plafond budgétaire en F1 va augmenter l’année prochaine, ce qui signifie que les écuries pourront intégrer plus d’évolutions sur les monoplaces. Le septuple champion du monde n’a d’ailleurs pas caché sa joie à cet égard.

Lewis Hamilton avait très certainement rêvé d’une première saison plus radieuse chez Ferrari. Le septuple champion du monde n’y arrive pas au volant de sa monoplace, et pointe à la sixième place du classement général de la F1. Le pilote de 40 ans estime que la Scuderia est en partie freinée par le plafond budgétaire cette année, l’écurie italienne ne pouvant pas se permettre de débourser des sommes folles pour améliorer sa voiture.

«Il faut terminer l’année avec ce que l’on a» « Le plafond budgétaire de 2025 ? Cela rend cette saison moins passionnante, car il n’y a pas d’évolutions, et il faut donc terminer l’année avec ce que l’on a » a expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par F1 Only. Ce fameux plafond dépassera toutefois la somme folle de 200M€ en 2026. Et le pilote de Ferrari n’a pas caché sa joie à cet égard.