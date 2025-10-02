F1 : Verstappen maudit, «j’ai une revanche à prendre» !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce week-end, la Formule 1 a rendez-vous du côté de Singapour pour un nouveau Grand Prix de la saison. Vainqueur en Italie et en Azerbaïdjan, Max Verstappen tentera bien évidemment d’enchainer. Une victoire serait alors historique pour le Néerlandais. En effet, depuis le début de sa carrière, Verstappen ne s’est jamais imposé à Singapour et forcément, il a bien envie de briser cette malédiction.

Si Oscar Piastri est toujours en tête du classement de la saison de Formule 1 devant Lando Norris, rien n’est encore terminé. Y compris pour Max Verstappen. Alors qu’on pensait le quadruple champion du monde définitivement distancé, ce n’est pas le cas. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais peut encore y croire. Pour cela, il va falloir l’emporter à Singapour après avoir triomphé en Italie et en Azerbaïdjan. Mais Verstappen semble pour le moment maudit sur ce circuit.

« C’est un circuit très exigeant physiquement » Quadruple champion du monde, Max Verstappen a déjà remporté 67 Grands Prix en Formule 1 depuis le début de sa carrière. Cependant, le Néerlandais ne s’est jusqu’à présent jamais imposé à Singapour. Ce circuit résiste donc au pilote Red Bull. Cette fois sera-t-elle la bonne ? Verstappen a très envie de briser cette malédiction. Rapporté par NextGen Auto, il a en effet confié à propos de cette rencontre : « Les deux dernières courses ont été excellentes pour l’équipe ; nous avons fait de gros progrès, trouvé un réglage positif pour la voiture et nous sommes sur la bonne voie. Nous avons bien performé sur ces deux circuits à faible appui aérodynamique, mais celui de Singapour est très différent, ce sera donc un véritable test. C’est un circuit très exigeant physiquement pour tous les pilotes et, dans cette course, il s’agit vraiment de réussir à se sentir à l’aise... dans l’inconfort ! ».