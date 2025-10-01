F1 - Transfert avec Gasly : Un pilote vend la mèche !

Alors qu'Alpine n'a pas encore tranché pour le futur coéquipier de Pierre Gasly, Franco Colapinto avoue à demi-mots qu'il est en grande difficulté. Unique pilote de la grille à n'avoir toujours pas inscrit le moindre point, l'Argentin est sur la sellette, et ses propos n'ont rien de très positifs pour son avenir.
La grille de 2026 commence à prendre forme, mais certaines écuries n'ont pas encore décidé. En effet, Red Bull et Racing Bulls doivent encore trancher, tout comme Alpine. L'équipe française a prolongé Pierre Gasly jusqu'en 2028, mais son coéquipier n'est pas encore connu. Pour le moment, Franco Colapinto occupe ce baquet, mais à en croire l'Argentin, la situation semble désormais très compliquée. Il reconnaît lui-même que sa place est menacée.
Colapinto vend la mèche pour son départ ?
« J'ai une très bonne relation avec Flavio. Il est dur avec tout le monde et c'est sa manière de faire fonctionner l'équipe et de motiver les gens. Parfois, c'est un peu difficile et parfois, ça peut sembler un peu trop si on ne le connaît pas. Mais c'est quelqu'un en qui je crois vraiment et qui, je pense, fera avancer cette équipe. Il va aider l'équipe à revenir au sommet, et j'ai beaucoup appris de lui cette année. Il m'a rendu beaucoup plus fort mentalement. Je suis très reconnaissant pour l'opportunité qu'il m'a donnée, mais aussi pour tout le processus que nous traversons », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com avant de poursuivre.
«Je ne sais pas, et je ne me concentre pas trop là-dessus»
« Je ne sais pas, et je ne me concentre pas trop là-dessus. Je veux continuer à progresser cette année. Il y a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à découvrir. Je me sens mieux dans la voiture et dans l'équipe. Bien sûr, ce n'est un secret pour personne que la voiture n'est pas là où nous voulons qu'elle soit et qu'elle n'est pas assez performante pour marquer des points pour le moment. Le moment viendra où elle le sera, et je veux être prêt. C'est le principal objectif pour l'instant : courir course après course, moment après moment, et voir où nous en sommes », ajoute Franco Colapinto.