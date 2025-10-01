F1 - Transfert avec Gasly : Un pilote vend la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Alpine n'a pas encore tranché pour le futur coéquipier de Pierre Gasly, Franco Colapinto avoue à demi-mots qu'il est en grande difficulté. Unique pilote de la grille à n'avoir toujours pas inscrit le moindre point, l'Argentin est sur la sellette, et ses propos n'ont rien de très positifs pour son avenir.

La grille de 2026 commence à prendre forme, mais certaines écuries n'ont pas encore décidé. En effet, Red Bull et Racing Bulls doivent encore trancher, tout comme Alpine. L'équipe française a prolongé Pierre Gasly jusqu'en 2028, mais son coéquipier n'est pas encore connu. Pour le moment, Franco Colapinto occupe ce baquet, mais à en croire l'Argentin, la situation semble désormais très compliquée. Il reconnaît lui-même que sa place est menacée.

Colapinto vend la mèche pour son départ ? « J'ai une très bonne relation avec Flavio. Il est dur avec tout le monde et c'est sa manière de faire fonctionner l'équipe et de motiver les gens. Parfois, c'est un peu difficile et parfois, ça peut sembler un peu trop si on ne le connaît pas. Mais c'est quelqu'un en qui je crois vraiment et qui, je pense, fera avancer cette équipe. Il va aider l'équipe à revenir au sommet, et j'ai beaucoup appris de lui cette année. Il m'a rendu beaucoup plus fort mentalement. Je suis très reconnaissant pour l'opportunité qu'il m'a donnée, mais aussi pour tout le processus que nous traversons », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com avant de poursuivre.