F1 - Transfert avec Verstappen : Abattu, un pilote vend la mèche !

Chez Red Bull, en dehors de Max Verstappen, c'est le flou total concernant les duos qui seront alignés en 2026. Une situation qui concerne évidemment aussi Racing Bulls et Liam Lawson, qui monte en puissance après avoir été évincé par Red Bull au bout de deux courses. Mais ce dernier assure qu'il n'a aucune nouvelle d'Helmut Marko.

Red Bull présente l'avantage de posséder deux écuries, donc quatre baquets à pourvoir, et pourtant un seul est confirmé pour 2026, à savoir celui de Max Verstappen. Isack Hadjar est quant à lui assuré d'être toujours sur la grille la saison prochaine, mais sans savoir s'il pilotera une Red Bull ou une Racing Bulls. En revanche, concernant Yuki Tsunoda et Liam Lawson, le flou est total. D'ailleurs, ce dernier s'est prononcé sur son avenir après sa cinquième place à Bakou qui démontre sa montée en puissance depuis l'épisode Red Bull, où il n'a eu que deux courses. Mais il assure n'avoir aucune nouvelle d'Helmut Marko.

Liam Lawson n'a pas de nouvelle de Red Bull « J’aimerais vraiment savoir, honnêtement. Mais dans ce milieu, il est tout à fait normal d’être laissé un peu dans l’expectative, et c’est ce qui se passe actuellement. Je sais que la seule chose qui peut influencer cette décision, c’est ma performance au volant, donc tant que je n’ai pas la réponse, je pense que c’est sur cela que je vais me concentrer », confie-t-il dans des propos rapportés par Netxgen-auto.com, avant de poursuivre.