F1 - Transfert avec Verstappen : Abattu, un pilote vend la mèche !

Chez Red Bull, en dehors de Max Verstappen, c'est le flou total concernant les duos qui seront alignés en 2026. Une situation qui concerne évidemment aussi Racing Bulls et Liam Lawson, qui monte en puissance après avoir été évincé par Red Bull au bout de deux courses. Mais ce dernier assure qu'il n'a aucune nouvelle d'Helmut Marko.
Red Bull présente l'avantage de posséder deux écuries, donc quatre baquets à pourvoir, et pourtant un seul est confirmé pour 2026, à savoir celui de Max Verstappen. Isack Hadjar est quant à lui assuré d'être toujours sur la grille la saison prochaine, mais sans savoir s'il pilotera une Red Bull ou une Racing Bulls. En revanche, concernant Yuki Tsunoda et Liam Lawson, le flou est total. D'ailleurs, ce dernier s'est prononcé sur son avenir après sa cinquième place à Bakou qui démontre sa montée en puissance depuis l'épisode Red Bull, où il n'a eu que deux courses. Mais il assure n'avoir aucune nouvelle d'Helmut Marko.
Liam Lawson n'a pas de nouvelle de Red Bull
« J’aimerais vraiment savoir, honnêtement. Mais dans ce milieu, il est tout à fait normal d’être laissé un peu dans l’expectative, et c’est ce qui se passe actuellement. Je sais que la seule chose qui peut influencer cette décision, c’est ma performance au volant, donc tant que je n’ai pas la réponse, je pense que c’est sur cela que je vais me concentrer », confie-t-il dans des propos rapportés par Netxgen-auto.com, avant de poursuivre.
«La seule façon d’être sûr de son avenir, c’est d’être performant»
« À moins d’avoir un contrat pluriannuel, et même dans ce cas, je pense que les contrats de Formule 1, comme tous les contrats d’ailleurs, peuvent être rompus. La seule façon d’être sûr de son avenir, c’est d’être performant. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de pilotes, à part certains des meilleurs, qui se sentent complètement en sécurité. Mais ce n’est pas vraiment un sentiment nouveau, c’est quelque chose auquel nous sommes très habitués, en particulier dans le programme Red Bull. On nous apprend dès notre plus jeune âge que la seule façon de gravir les échelons est d’être performant et que cette pression est constante. C’est donc à plus grande échelle, mais c’est la même chose », ajoute Liam Lawson.