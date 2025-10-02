F1 : Un Français recale le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 21 ans, Isack Hadjar réalise une très grande première saison en Formule 1. Au volant de sa Racing Bulls, le Français a même déjà réussi à décrocher un podium, terminant 3ème lors du Grand Prix des Pays-Bas. Le premier d’une longue série pour Hadjar ? Le grand fan du PSG est d’ailleurs prêt à sacrifier une nouvelle Ligue des Champions pour connaitre une nouvelle fois cette émotion.

En 2011, au moment de racheter le PSG, le Qatar avait clairement affiché son objectif : remporter la Ligue des Champions. Il aura finalement fallu attendre 14 ans pour que le club de la capitale se retrouve sur le toit de l’Europe. En effet, la saison dernière, menés par Ousmane Dembélé, les Parisiens ont écrasé leurs adversaires. Un succès tant attendu qui a fait le bonheur des supporters du PSG, Isack Hadjar y compris. Mais voilà que pour une deuxième étoile, le pilote de Formule 1 n’est pas forcément prêt à tout.

Un podium en F1 ou une 2ème Ligue des Champions pour le PSG ? Si Isack Hadjar est un grand fan du PSG, il ne faut pas trop lui en demander pour une deuxième Ligue des Champions. En effet, dans une vidéo diffusée par Eurosport, le pilote français actuellement chez Racing Bulls a balancé : « Aujourd’hui, si je devais échanger un podium contre une deuxième Ligue des Champions, est-ce que je le fais ? Honnêtement, peut-être que pour la première étoile, pourquoi pas. Mais là, ils l’ont, je vais me concentrer sur moi ».