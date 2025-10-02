F1 : Un Français recale le PSG !

A 21 ans, Isack Hadjar réalise une très grande première saison en Formule 1. Au volant de sa Racing Bulls, le Français a même déjà réussi à décrocher un podium, terminant 3ème lors du Grand Prix des Pays-Bas. Le premier d’une longue série pour Hadjar ? Le grand fan du PSG est d’ailleurs prêt à sacrifier une nouvelle Ligue des Champions pour connaitre une nouvelle fois cette émotion.
En 2011, au moment de racheter le PSG, le Qatar avait clairement affiché son objectif : remporter la Ligue des Champions. Il aura finalement fallu attendre 14 ans pour que le club de la capitale se retrouve sur le toit de l’Europe. En effet, la saison dernière, menés par Ousmane Dembélé, les Parisiens ont écrasé leurs adversaires. Un succès tant attendu qui a fait le bonheur des supporters du PSG, Isack Hadjar y compris. Mais voilà que pour une deuxième étoile, le pilote de Formule 1 n’est pas forcément prêt à tout.
Un podium en F1 ou une 2ème Ligue des Champions pour le PSG ?
Si Isack Hadjar est un grand fan du PSG, il ne faut pas trop lui en demander pour une deuxième Ligue des Champions. En effet, dans une vidéo diffusée par Eurosport, le pilote français actuellement chez Racing Bulls a balancé : « Aujourd’hui, si je devais échanger un podium contre une deuxième Ligue des Champions, est-ce que je le fais ? Honnêtement, peut-être que pour la première étoile, pourquoi pas. Mais là, ils l’ont, je vais me concentrer sur moi ».
« Mon premier podium, et j'espère qu'il y aura encore plus à venir »
Pas question donc de renoncer à un podium pour Isack Hadjar. Le pilote Racing Bulls avait d’ailleurs réussi à se classer 3ème lors du dernier Grand Prix des Pays-Bas. Une performance suite à laquelle le Français confiait : « Ça me semble irréel. Ce qui me surprend le plus, c'était de garder cette quatrième place. Bien sûr, on a profité de l'abandon devant nous mais on a commis aucune erreur. Je suis très heureux de ce qu'on a réalisé, j'ai tout maximisé et fait aucune erreur. Je suis tellement heureux pour mon équipe. Ça a toujours été mon objectif depuis que je suis petit. Ce n'est que la première étape, mon premier podium, et j'espère qu'il y aura encore plus à venir ».