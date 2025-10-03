F1 : Pierre Gasly avec Max Verstappen, il confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ephémères coéquipiers en 2019 chez Red Bull, Pierre Gasly et Max Verstappen vont-ils se retrouver dans une autre catégorie ? Alors que le quadruple champion du monde vient de s'illustrer en GT3, le pilote Alpine ne cache pas son souhait de l'imiter en le rejoignant, bien que cela semble compliqué pour le moment.

Présent sur la Nordschleife du Nürburgring en GT3 le week-end dernier, Max Verstappen continue de briller même loin de la F1. Le quadruple champion du monde s'est effectivement distingué en s'imposant au volant d'une Ferrari 296 GT3. Le pilote Red Bull n'a d'ailleurs jamais caché son attirance pour les autres catégories du sport automobile, ce qui donne des idées à Pierre Gasly qui se verrait bien rejoindre son ancien coéquipier en GT3.

Verstappen et Gasly ensemble en GT3 ? « Je dois dire que je trouve ça vraiment cool. C'est génial pour Max d'avoir l'opportunité d'organiser ce genre de choses. [...] Il en est arrivé à un point où il a son équipe [Verstappen.com Racing, dont les voitures sont exploitées par Emil Frey Racing], il a ses voitures [une Ferrari 296 GT3 dans ce cas-là], il a... Disons qu'il a une bonne situation pour faire ce genre de courses. Je pense que c'est formidable pour le sport », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com, avant de poursuivre.