«Stupide» : Accident dangereux en F1, Charles Leclerc balance !

Ce vendredi se tenaient les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Singapour. En sortant du box Ferrari, Charles Leclerc n’a pas vu Lando Norris qui sortait des stands, et est allé percuter la monoplace du Britannique. Alors que l’écurie italienne a écopé d’une amende, le Monégasque s’est exprimé sur cette stupide erreur.

Au cours d’une saison très compliquée, Ferrari espère rebondir ce week-end à Singapour. Pour Charles Leclerc, ce vendredi aura été très contrasté. Le Monégasque a d’abord brillé en réalisant le deuxième meilleur temps de la première séance d’essais libres, avant de connaître une belle frayeur lors de la seconde séance.

« Il y avait une certaine confusion avec les deux McLaren » N’ayant pas été aidé par son écurie, Leclerc a percuté la monoplace de Lando Norris en sortant des stands. « J’ai analysé la situation. La caméra était braquée sur moi, et je n’ai pas pu voir pour vérifier avec mon mécanicien s’il a tourné la tête pour bien vérifier la sortie des stands, mais en discutant avec lui, il y avait une certaine confusion avec les deux McLaren qui sont sorties », a confié le pilote Ferrari après cet incident, dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.