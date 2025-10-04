F1 - Transfert avec Gasly : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En vue de 2026, Alpine n'a toujours pas officialisé le nom du coéquipier de Pierre Gasly, qui a lui prolongé son contrat jusqu'en 2028. Franco Colapinto a peu de chances de conserver son baquet. D'ailleurs, Vallteri Bottas a confirmé que l'écurie française l'avait bel et bien contacté avant qu'il ne décide de s'engager avec Cadillac.

Cette saison, seuls deux pilotes n'ont jamais terminé dans les points, et ils pilotaient la même monoplace à savoir la seconde Alpine. En effet, que ce soit Jack Doohan lors des six premières courses, ou Franco Colapinto pour les 11 suivantes, aucun n'a réussi à placer sa monoplace dans le top 10 d'un Grand Prix. Par conséquent, l'Argentin a peu de chance de conserver un baquet qu'il a récupéré en cours de saison. D'ailleurs, Valtteri Bottas confirme avoir été contacté pour remplacer Franco Colapinto dès cette saison, mais également pour la saison prochaine. Mais le pilote finlandais a finalement choisi le projet de Cadillac, laissant Pierre Gasly sans coéquipier pour 2026 pour le moment.

Bottas confirme les discussions avec Alpine « Hormis quelques brèves discussions exploratoires, Alpine n’a jamais été une option sérieuse pour moi, j’avais toujours les yeux rivés sur Cadillac. Ça n’a jamais été une option sérieuse, car pour moi, clairement, l’objectif était le retour en 2026 avec Cadillac, avec qui les discussions étaient déjà bien avancées depuis des mois. Mais bien sûr, nous avons eu des discussions avec Alpine pour cette saison et même quelques brèves discussions pour l’année prochaine, car j’ai appris l’année dernière que tant qu’on n’est pas signé par une équipe, rien n’est confirmé dans ce sport. J’ai donc dû étudier toutes les opportunités. Mais encore une fois, j’avais une priorité assez claire dès le début de l’année et je l’ai maintenue, et je suis content que cela ait fonctionné », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.