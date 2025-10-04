F1 : Cauchemar pour Hamilton, une révolution annoncée ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée chez Ferrari, Lewis Hamilton vit une période très compliquée. Le septuple champion du monde n’a pas encore réussi à terminer sur le podium d’une course sous ses nouvelles couleurs. Mais ce vendredi, le Britannique a affirmé avoir de bonnes sensations sur le circuit de Singapour. De quoi inverser la tendance ?

Depuis quelques mois, rien ne semble aller pour Lewis Hamilton. La première année du Britannique chez Ferrari ne se passe pas du tout comme prévu. Le septuple champion du monde souffre également de la comparaison directe avec son coéquipier Charles Leclerc, auteur de cinq podiums en 2025, contre zéro pour « King Lewis ».

« J’ai pris du plaisir à piloter » Huitième lors du dernier Grand Prix en Azerbaïdjan, Lewis Hamilton espère clairement mieux ce week-end à Singapour. Et au terme des deux premières séances d’essais libres ce vendredi, le pilote a fait part de ses bonnes sensations à bord de la Ferrari. « C’était une bonne journée, j’ai pris du plaisir à piloter. C’est la première fois que je pilote une Ferrari ici et j’ai toujours voulu voir quelles étaient les différences quand je regardais les caméras embarquées, et c’est la première fois que je peux le ressentir », a confié Hamilton, relayé par Next-Gen Auto.