F1 : Bagarre avec Alonso, Hadjar répond cash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’issue du Grand Prix de Singapour, Isack Hadjar a répondu à la réaction à la radio de Fernando Alonso après leur passe d’armes en course. L’Espagnol n’a pas apprécié la défense du Français, qui estime quant à lui ne rien avoir fait de mal et que s’il n’a pas apprécié leur bataille, alors « il est vraiment grincheux ».

Fernando Alonso ne semble pas vraiment avoir aimé son duel avec Isack Hadjar lors du Grand Prix de Singapour. Après avoir réussi à dépasser le Français, le double champion du monde a exprimé son mécontentement avec ironie à la radio, lâchant : « Un trophée pour le héros de la course ! »

« Il est vraiment grincheux et je ne peux rien faire pour lui » « Je ne l'ai pas poussé hors de la piste. J'ai gardé ça propre. S'il n'a pas aimé ce duel, alors il est vraiment grincheux et je ne peux rien faire pour lui », a répondu Isack Hadjar, dans des propos relayés par Motorsport.com, avant que Fernando Alonso ne réagisse à ses propos : « Je pense qu'il avait un petit problème de moteur, d'après ce que j'ai compris. Dans les lignes droites, il était lent. Parfois, dans certains duels, il faut savoir quand il vaut mieux se battre et quand il vaut mieux éviter, parce que le résultat final de la course pourrait être pire pour les deux, surtout pour lui. »