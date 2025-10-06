F1 : Bagarre avec Alonso, Hadjar répond cash !

À l’issue du Grand Prix de Singapour, Isack Hadjar a répondu à la réaction à la radio de Fernando Alonso après leur passe d’armes en course. L’Espagnol n’a pas apprécié la défense du Français, qui estime quant à lui ne rien avoir fait de mal et que s’il n’a pas apprécié leur bataille, alors « il est vraiment grincheux ».
Fernando Alonso ne semble pas vraiment avoir aimé son duel avec Isack Hadjar lors du Grand Prix de Singapour. Après avoir réussi à dépasser le Français, le double champion du monde a exprimé son mécontentement avec ironie à la radio, lâchant : « Un trophée pour le héros de la course ! »
« Il est vraiment grincheux et je ne peux rien faire pour lui »
« Je ne l'ai pas poussé hors de la piste. J'ai gardé ça propre. S'il n'a pas aimé ce duel, alors il est vraiment grincheux et je ne peux rien faire pour lui », a répondu Isack Hadjar, dans des propos relayés par Motorsport.com, avant que Fernando Alonso ne réagisse à ses propos : « Je pense qu'il avait un petit problème de moteur, d'après ce que j'ai compris. Dans les lignes droites, il était lent. Parfois, dans certains duels, il faut savoir quand il vaut mieux se battre et quand il vaut mieux éviter, parce que le résultat final de la course pourrait être pire pour les deux, surtout pour lui. »
« Je pense qu'il y a eu un risque inutile »
« Donc oui, je pense qu'il y a eu un risque inutile, mais je comprends que c'est Singapour et qu'il faut se battre fort, et il a fait de son mieux, mais nous avons perdu du temps, c'est sûr », a ajouté Fernando Alonso. « Certains mouvements à 300 km/h sont un peu limites à Singapour, mais chacun pilote comme il veut et il n'y a eu aucun contact, rien de ce genre, donc tout va bien. Ils ont une voiture très rapide, ils n'ont pas beaucoup de points, donc c'est plutôt leur problème. »