F1 - Ferrari : Le «problème» qui dégoûte Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, rien ne s’est passé comme prévu pour Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Singapour. Ennuyé par un souci avec ses freins, le pilote de 40 ans a été sanctionné par une pénalité et a terminé huitième. Par l’intermédiaire de Frédéric Vasseur, Ferrari a fait savoir qu’elle allait régler ce problème au plus vite.

Lewis Hamilton n’a pas pu faire mieux que septième ce dimanche au Grand Prix de Singapour. Et comme si cela ne suffisait pas, le septuple champion du monde a écopé d’une pénalité pour non-respect des limites de piste. Le Britannique a été victime d’un problème aux freins. Et Frédéric Vasseur a fait savoir que ce problème avait frustré le pilote de 40 ans.

«C’est frustrant pour l’équipe et pour les pilotes» « C’est un week-end difficile pour nous, on a eu un bon vendredi matin, un bon début de week-end, mais on n’a pas extrait le maximum de notre potentiel en qualifications. En course, on a eu des difficultés de refroidissement avec les freins dès le début. Quand on attaquait dans l’air propre, le rythme était correct, mais on n’a attaqué que pendant 10 % de la course. On doit donc régler ça car on ne peut pas s’attendre à être dans l’air propre toute la course, surtout à Singapour. C’est frustrant pour l’équipe et pour les pilotes et je peux le comprendre, car on demande aux pilotes d’être sur la défensive dès le troisième ou quatrième tour, et pendant les 58 tours suivants » a d’abord expliqué le Team Principal de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.