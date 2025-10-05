F1 - Verstappen : Le transfert effrayant !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le feuilleton Max Verstappen a été réglé et en 2026, le Néerlandais sera toujours chez Red Bull. La question est néanmoins de savoir qui sera son coéquipier la saison prochaine. Alors que Yuki Tsunoda fait actuellement la paire avec Verstappen, pas sûr que le Japonais soit encore là d’ici quelques mois. Aujourd’hui, le favori pour le second baquet chez Red Bull se nomme Isack Hadjar et le Français s’est prononcé sur cette opportunité.

Alors que la saison 2025 de Formule 1 est encore loin d’être terminée, voilà qu’on pense déjà à 2026. Et pour la saison prochaine, il y a toujours certaines inconnues pour la grille de départ. C’est notamment le cas pour le pilote qui accompagnera Max Verstappen chez Red Bull. Ayant remplacé Liam Lawson, Yuki Tsunoda pourrait ne pas continuer la saison prochaine. Mais qui fera alors la paire avec la paire avec le Néerlandais ? Compte tenu de ses performances avec Racing Bulls pour sa première saison en F1, Isack Hadjar pourrait recevoir une très belle promotion pour devenir ainsi le coéquipier de Verstappen chez Red Bull en 2026.

« Ce serait un peu effrayant, mais… » A l’occasion d’un entretien accordé au Telegraph, Isack Hadjar a été interrogé sur cette possible arrivée chez Red Bull en 2026 et le fait que ça pouvait faire peur de devenir le coéquipier de Max Verstappen. C’est alors que le Français a répondu : « Ça peut faire peur ? Oui c’est vrai. Mais en même temps, il ne faut pas se cacher. Certes, ce serait un peu effrayant, mais je recherche ça. C'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis enfant. Ça n'a jamais été juste de piloter des F1, mais de me mesurer aux meilleurs du monde. C'est pour ça que je suis là ».