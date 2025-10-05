Verstappen lâche une annonce choc, cette star de la F1 peut trembler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sur une excellente dynamique, Max Verstappen espérait sans doute décrocher la pole position ce samedi à l’occasion des qualifications du Grand Prix de Singapour. Néanmoins, le Néerlandais a terminé deuxième derrière George Russell. N’ayant pas pu réaliser son dernier tour, le quadruple champion du monde s’est offusqué de la gêne occasionnée par Lando Norris (McLaren).

Engagé sur une potentielle remontée au classement du championnat du monde, Max Verstappen n’a pas décroché la pole position ce samedi à Singapour. Le Néerlandais a été devancé par un George Russell excellent. Cependant, alors qu’il entamait son dernier tour dans ces qualifications, le quadruple champion du monde a été gêné par une monoplace de McLaren et n’a pas pu le terminer.

« C’est noté, je m’en rappellerai » A l’issue de la séance, Verstappen a été questionné sur l’identité du pilote l’ayant gêné. « Pas Oscar (Piastri) » a répondu ce dernier. Il s’agissait bel et bien de Lando Norris qui a malencontreusement gêné Max Verstappen, ce qui a eu le don d’agacer sérieusement le principal intéressé. « C’est ce qui arrive quand une voiture est lente devant vous à plus de deux secondes du rythme. C’est noté, je m’en rappellerai », a réagi le pilote Red Bull, dans des propos rapportés par l’Auto Journal.