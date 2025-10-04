Grosse erreur chez Ferrari, Hamilton balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, Lewis Hamilton a terminé à la sixième position des qualifications du Grand Prix de Singapour. Une position intéressante pour le Britannique, qui néanmoins, n’a pas forcément apprécié la stratégie de son écurie. Après la séance, le septuple champion du monde a ainsi affirmé que Ferrari avait commis une erreur.

La situation ne s’améliore pas forcément pour Ferrari. Embourbée dans une sérieuse mauvaise passe, l’écurie italienne n’a pas su trouver suffisamment de rythme ce samedi lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Singapour, avec une septième place pour Charles Leclerc, une sixième pour Lewis Hamilton.

« Le plan a été contrarié » Malgré des bonnes sensations, le Britannique a dénoncé une erreur commise par son équipe, qui l’a retenu trop longtemps dans les stands avant de l’envoyer réaliser son tour. « Le plan a été contrarié et nous nous sommes retrouvés à attendre dans la voie des stands, perdant de la température dans les pneus, utilisant un pneu dans le tour de sortie puis rentrant, ce qui a affecté la température. Tous ces éléments ont contribué à ce que les séances ne soient pas optimales. Nous devons travailler pour optimiser cela », confie ainsi Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto.