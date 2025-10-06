F1 - Red Bull : La punchline de Verstappen !

Pierrick Levallet

La série s’est stoppée ce dimanche pour Max Verstappen. Après deux victoires consécutives en Italie et en Azerbaïdjan, le Néerlandais s’est incliné lors du Grand Prix de Singapour. Le quadruple champion du monde a terminé deuxième, derrière George Russell. Le pilote de Red Bull a d’ailleurs avoué qu’il ne pouvait pas vraiment espérer un meilleur résultat à cause de sa monoplace.

«La voiture n’était tout simplement pas dans la bonne fenêtre» « La piste venait juste de sécher et, partant du côté sale de la grille, nous avons décidé d’essayer quelque chose de différent. Normalement, si vous franchissez ou passez le virage 1, vous restez là sans rien faire de fou. Mais cette fois, la voiture n’était tout simplement pas dans la bonne fenêtre. Nous devons comprendre pourquoi » a expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par F1 Only. Le pilote de 27 ans a ensuite lâché une punchline au sujet de sa course.